Полеты белорусов в Тунис отложили на неделю

Источник материала: Tut.by

Программа чартерных полетов в Тунис должна была стартовать 28 июня. Но Беларусь пока не вошла в «зеленый список» стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19. Пока полеты отложили на неделю, сообщает Республиканский союз туристических организаций.



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Компания «ИНТЕРСИТИ» приняла решение отложить старт чартеров до 5 июля включительно. Возможно, к этому времени Беларусь войдет в так называемый «зеленый список» стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.

Тунис открыл свои границы для иностранцев 27 июня. 28 июня в Тунис должен был вылететь первый чартер с белорусскими туристами. Первый вылет планировался из Минска, остальные из всех областных центров, кроме Могилева.

Напомним, ранее вновь сдвинули сроки полетов чартеров из Беларуси в Черногорию - на 10 июля. Первоначально туроператоры планировали в этом сезоне отправить первых туристов в Черногорию 16 июня. Затем надеялись, что полеты начнутся 1 июля.