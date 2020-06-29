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Полеты белорусов в Тунис отложили на неделю
29.06.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа чартерных полетов в Тунис должна была стартовать 28 июня. Но Беларусь пока не вошла в «зеленый список» стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19. Пока полеты отложили на неделю,
Компания «ИНТЕРСИТИ» приняла решение отложить старт чартеров до 5 июля включительно. Возможно, к этому времени Беларусь войдет в так называемый «зеленый список» стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.
Тунис открыл свои границы для иностранцев 27 июня. 28 июня в Тунис
Напомним, ранее вновь
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Программа чартерных полетов в Тунис должна была стартовать 28 июня. Но Беларусь пока не вошла в «зеленый список» стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки...
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