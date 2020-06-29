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В понедельник - дожди, а во вторник отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на этой неделе
29.06.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей недели в Бресте будет жарко — но с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает
В понедельник будет небольшая облачность. Утром воздух прогреется до +26°С. Во второй половине будет на три градуса теплее. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков составляет 60%.
Во вторник днем похолодает. Небо будет затянуто тучами, но осадки маловероятны. Утром усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, сообщает
В среду будет ясно и без осадков. Утром будет +24°С. Во второй половине дня ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +26°С.
В четверг вернутся дожди и грозы. Вероятность осадков 60%. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет на два градуса теплее.
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На новой рабочей недели в Бресте будет жарко, но с дождями, грозами и сильным ветром.
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