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Гомель после дождя снова подтопило
29.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в воскресенье после сильного ливня некоторые улицы снова ушли под воду. Целые реки можно было наблюдать на улицах Полесской, Кисилева, Бочкина, Барыкина, Богдана Хмельницкого.
28 июня в Гомеле прошел дождь с грозой. В результате некоторые улицы оказались подтоплены. К кому-то вода зашла во дворы.
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Целые реки можно было наблюдать на улицах Полесской, Кисилева, Бочкина, Барыкина, Богдана Хмельницкого.
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