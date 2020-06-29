Гомель после дождя снова подтопило

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в воскресенье после сильного ливня некоторые улицы снова ушли под воду. Целые реки можно было наблюдать на улицах Полесской, Кисилева, Бочкина, Барыкина, Богдана Хмельницкого.





28 июня в Гомеле прошел дождь с грозой. В результате некоторые улицы оказались подтоплены. К кому-то вода зашла во дворы.















