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Солнце, грозы и жара. Погода в Гомеле на неделе

29.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето в разгаре — и погода соответствующая. В ближайшие дни нас ждет много солнца, тепла, ну и дождики тоже запланированы.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник ожидается до +27°С, временами дожди и грозы.

Во вторник и среду +25°С, вечером возможен дожди.

В четверг весь день ясно и +28°С.

В пятницу температура такая же, но после обеда возможна гроза.

Хорошей недели, друзья!

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Лето в разгаре, ну и погода соответствующая. В ближайшие дни нас ждет много солнца, тепла, ну и дождики тоже запланированы.
 
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