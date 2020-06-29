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Солнце, грозы и жара. Погода в Гомеле на неделе
29.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето в разгаре — и погода соответствующая. В ближайшие дни
В понедельник ожидается до +27°С, временами дожди и грозы.
Во вторник и среду +25°С, вечером возможен дожди.
В четверг весь день ясно и +28°С.
В пятницу температура такая же, но после обеда возможна гроза.
Хорошей недели, друзья!
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Лето в разгаре, ну и погода соответствующая. В ближайшие дни нас ждет много солнца, тепла, ну и дождики тоже запланированы.
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