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Столичные новостройки начали падать в цене

29.06.2020 10:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные новостройки начали падать в цене. За неделю свежий квадрат потерял десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 317 долларов.  На вторичке же нулевая ценовая динамика: по-прежнему стоимость квадрата б/у располагается на круглой отметке в 1 400 долларов. По словам экспертов, это редкое явление в этом году. Последний раз средний уровень цен оставался неизменным после новогодних праздников. Риелторы считают, что сейчас часть продавцов отвлечена стартом дачного и отпускного сезонов. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 83 доллара. 
 
 
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Столичные новостройки начали падать в цене. За неделю свежий квадрат потерял десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 317 долларов.  На вторичке же...
 
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