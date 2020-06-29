Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные новостройки начали падать в цене Столичные новостройки начали падать в цене. За неделю свежий квадрат потерял десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 317 долларов. На вторичке же...

Столичные новостройки начали падать в цене. За неделю свежий квадрат потерял десятую процента. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 317 долларов. На вторичке же нулевая ценовая динамика: по-прежнему стоимость квадрата б/у располагается на круглой отметке в 1 400 долларов. По словам экспертов, это редкое явление в этом году. Последний раз средний уровень цен оставался неизменным после новогодних праздников. Риелторы считают, что сейчас часть продавцов отвлечена стартом дачного и отпускного сезонов. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 83 доллара.