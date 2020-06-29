Завтра откроется движение по Жуковского - как пойдет транспорт

Во вторник 30 июня откроется движение по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского. Как пойдет общественный транспорт, рассказывает «Столичный транспорт и связь».
Изменятся схемы движения автобусов № 24, 65, 4Д и маршруток 1146-ТК, 1346-ТК.
автобусы № 24 пойдут в направлении диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» по улицам Воронянского, Жуковского, Могилевской, Толстого, Мясникова, Немига и дальше по маршруту, в направлении разворотного кольца «Воронянского» — по улицам Немига, Городской Вал, проспекту Независимости, Московской, Могилевской, Жуковского, Воронянского;
автобусы № 65 пойдут со стороны ДС «Лошица-2» по улицам Воронянского, Жуковского, Могилевской, Толстого, и далее по маршруту, от остановки «Городской Вал» — по улице Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Московской, Могилевской, Жуковского, Воронянского и дальше по маршруту;
движение автобусов № 4Д восстановят по постоянной трассе в обоих направлениях;
движение маршруток № 1146-ТК, 1346-ТК со стороны ДС «Лошица-2» организуют по улицам Маяковского, Денисовская, Володько, Воронянского, Жуковского, Могилевской, Толстого, Мясникова, Немига и дальше по маршрутам, от остановки «Оперный театр» по улице Немига, проспекту Победителей, улице Ленина, проспекту Независимости, улицам Московская, Могилевская, Жуковского, Воронянского, Володько, Денисовская, Маяковского.