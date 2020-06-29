В Бресте умер 39-летний чемпион Беларуси по пауэрлифтингу Сергей Кузнецов. У него был коронавирус

Источник материала: Tut.by

Ночью 27 июня в больнице умер 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу, рекордсмен страны в жиме лежа Сергей Кузнецов. Информацию о смерти «брестского зубра» подтвердила TUT.BY его супруга Ольга.



Фото со странички Сергея в соцсетях

Сергея госпитализировали 7 июня с воспалением легких. В больнице у него взяли тест на COVID-19. Результат пришел положительный. Состояние Сергея ухудшилось и 15 июня его отправили на ИВЛ.

— У него около трех лет назад была очень сильная пневмония. Переболел. А тут… Врачи сделали все возможное и невозможное, — рассказывает Ольга Кузнецова.

Причиной смерти Сергея стала «острая легочно-сердечная недостаточность».

Похоронили «брестского зубра» 28 июня на Северном кладбище.

Сергей Кузнецов — мастер спорта и многократный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу, рекордсмен Беларуси в жиме лежа и судья по спорту I категории.