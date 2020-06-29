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Четверых утят спасли на Цнянском водохранилище
29.06.2020 10:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧетверо утят попали в водоворот. Выбраться из него в акватории Цнянского водохранилища им помогли бойцы МЧС. Утиное семейство воссоединилось.
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Четверо утят попали в водоворот. Выбраться из него в акватории Цнянского водохранилища им помогли бойцы МЧС. Утиное семейство воссоединилось.
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