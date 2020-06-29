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Камандар Маджидов: Главное, что у нас есть, - это свобода и независимость
29.06.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"За время обретения независимости Беларусью многое поменялось в борьбе: люди, правила. За этот период благодаря огромному вниманию со стороны государства создана качественная инфраструктура, в том числе построен Дворец борьбы имени Александра Медведя, регулярно проводятся сборы в лучших спортивных комплексах страны. Особенно хотелось бы выделить "Стайки" - базу, которая является для белорусских борцов основной. Этот спорткомплекс также привлекает много иностранных атлетов на совместные сборы. Нам грех жаловаться, многие атлеты хотели бы тренироваться в Беларуси. И все это удалось реализовать за короткий промежуток времени. Спортсмены и тренеры ценят все то, что для них делается. Но главное, что есть у нас в стране, - это, конечно, свобода и независимость. Страну спортсмены прославляют и продолжат это делать", - сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.
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"За время обретения независимости Беларусью многое поменялось в борьбе: люди, правила. За этот период благодаря огромному вниманию со стороны государства создана...
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