Тепло и дожди с грозами. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Представляете, еще два дня — и уже июль! И погода в Могилеве на стыке этих летних месяцев будет немного странной: то солнце, то дождь с грозой, то порывистый ветер. Есть и хорошие новости: будет тепло, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 июня, будет солнечно и до +26 °С. Днем возможна гроза.

Во вторник ожидается +18…+25 °С, и вторая половина суток будет дождливой. Днем — гроза, а перед ней — порывистый ветер.

В среду, 1 июля, дожди могут пройти утром и вечером, во время них возможен порывистый ветер. В остальное время суток будет солнечно. Температура воздуха составит +13…+24 °С.

В четверг — +15…+27 °С, переменная облачность. Рано утром и вечером возможен дождь.

Пятница, 3 июля, обещает быть дождливой, с грозой и порывистым ветром днем. И будет жарко: +18…+29 °С.

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