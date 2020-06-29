|
Тепло и дожди с грозами. Погода в Могилеве на неделе
29.06.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представляете, еще два дня — и уже июль! И погода в Могилеве на стыке этих летних месяцев будет немного странной: то солнце, то дождь с грозой, то порывистый ветер. Есть и хорошие новости: будет тепло,
Сегодня, 29 июня, будет солнечно и до +26 °С. Днем возможна гроза.
Во вторник ожидается +18…+25 °С, и вторая половина суток будет дождливой. Днем — гроза, а перед ней — порывистый ветер.
В среду, 1 июля, дожди могут пройти утром и вечером, во время них возможен порывистый ветер. В остальное время суток будет солнечно. Температура воздуха составит +13…+24 °С.
В четверг — +15…+27 °С, переменная облачность. Рано утром и вечером возможен дождь.
Пятница, 3 июля, обещает быть дождливой, с грозой и порывистым ветром днем. И будет жарко: +18…+29 °С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солнце тоже будет, не переживайте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)