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Президент сегодня встретится с педагогическим активом страны
29.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Национальный выставочный центр "БелЭкспо" пригласили тысячу человек со всей Беларуси. Речь пойдет о работе системы образования в целом. Затронут все ступеньки - от дошкольного и среднего, до средне-технического и вузовского. Встреча в таком формате еще раз подчеркивает особую роль учителей и научной элиты. 2020 год особенный - он завершает пятилетку, создается задел на следующие пять лет. Работа в условиях пандемии, зарплаты, жилье для молодых специалистов - это темы, которые обсуждают в кулуарах.
Подробности большого разговора Президента с педагогическим активом страны в следующих выпусках новостей.
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В Национальный выставочный центр "БелЭкспо" пригласили тысячу человек со всей Беларуси. Речь пойдет о работе системы образования в целом. Затронут все ступеньки -...
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