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Белые всегда ходят первыми. Шахматистов заподозрили в расизме

29.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сиднейская радиостанция назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными. Это скандальное открытие с участием известных гроссмейстеров государственный вещатель планирует обсудить на ток-шоу.

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров дал ответ на заявление ABC.  

"Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская, пожалуйста, возьмите го (настольная игра) - там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо", - заявил он. 


Каспарова поддержал бывший австралийский шахматист Джон Адамс. 

"Приятно видеть, что экс-чемпион мира по шахматам Каспаров пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. Здравый смысл преобладает", - посчитал Адамс.


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Сиднейская радиостанция назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными. Это...
 
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