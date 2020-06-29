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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белые всегда ходят первыми. Шахматистов заподозрили в расизме Сиднейская радиостанция назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными. Это...

Сиднейская радиостанция назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными. Это скандальное открытие с участием известных гроссмейстеров государственный вещатель планирует обсудить на ток-шоу.Российский гроссмейстер Гарри Каспаров дал ответ на заявление ABC.- заявил он.Каспарова поддержал бывший австралийский шахматист Джон Адамс.- посчитал Адамс.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите