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ЧП с рабочими в колодце в центре Минска. СК: по инструкциям, не имели права спускаться в люк

29.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троих рабочих нашли без сознания в кабельном колодце 26 июня. Это произошло в самом центре Минска — на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Клары Цеткин. Двое мужчин умерли, третий в больнице. Подробности происшествия сообщает Следственный комитет.


Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия в центре Минска.

Предварительно установлено, что 26 июня около 21.00 подрядная организация прокладывала коммуникации на проспекте Дзержинского.

В коллекторный колодец опустился 37-летний рабочий, которому там стало плохо. К нему на помощь направились 50 и 30-летние коллеги, однако, опустившись в люк, также потеряли сознание.

Оперативно прибывшие сотрудники МЧС достали пострадавших и передали бригаде скорой помощи, которая констатировала смерть двоих мужчин. Третьего госпитализировали — сейчас жизни 30-летнего мужчины ничто не угрожает.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев, назначила судебно-медицинские экспертизы, отрабатываются различные версии произошедшего.

По предварительным данным, причиной смерти рабочих может являться низкий уровень кислорода в колодце.

Московским (Минска) РОСК проводится проверка. Изымается техническая и регламентирующая вопросы охраны труда документация в организациях подрядчика и заказчика работ.

По информации Следственного комитета, рабочие не имели права спускаться в люк согласно инструкциям.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС провели замеры воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ: превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Следственного комитета, рабочие не имели права спускаться в люк согласно инструкциям.
 
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