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В Буда-Кошелевском районе щенок упал и застрял в канализационной трубе - вытаскивали спасатели
29.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелевском районе щенок застрял в канализационной трубе — на помощь
Инцидент произошел в шесть утра 28 июня в деревне Глазовка. Щенок был в трубе на расстоянии около 3 метров, самостоятельно выбраться не мог.
Спасатели проштробили бетон перфоратором, достали щенка и передали хозяевам.
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Щенок находится в трубе на расстоянии около 3 метров, самостоятельно выбраться не мог.
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