В Буда-Кошелевском районе щенок упал и застрял в канализационной трубе - вытаскивали спасатели

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе щенок застрял в канализационной трубе — на помощь пришли спасатели.





Инцидент произошел в шесть утра 28 июня в деревне Глазовка. Щенок был в трубе на расстоянии около 3 метров, самостоятельно выбраться не мог.

Спасатели проштробили бетон перфоратором, достали щенка и передали хозяевам.