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В Буда-Кошелевском районе щенок упал и застрял в канализационной трубе - вытаскивали спасатели

29.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе щенок застрял в канализационной трубе — на помощь пришли спасатели.


Инцидент произошел в шесть утра 28 июня в деревне Глазовка. Щенок был в трубе на расстоянии около 3 метров, самостоятельно выбраться не мог.

Спасатели проштробили бетон перфоратором, достали щенка и передали хозяевам.

 
 
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Щенок находится в трубе на расстоянии около 3 метров, самостоятельно выбраться не мог.
 
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