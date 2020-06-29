ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент: система образования - стратегическая отрасль

29.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Система образования не сфера услуг, а важнейшая стратегическая отрасль. С этих слов Президент начал встречу с педагогическим активом страны, которая в эти минуты проходит в Минске. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что учителя прежде всего воспитывают граждан страны и формируют интеллектуальную элиту общества. В Национальный выставочный центр "БелЭкспо" пригласили тысячу человек со всей Беларуси. 

Встреча в таком формате еще раз подчеркивает особую роль преподавателей и научной элиты. 2020 год особенный - он завершает пятилетку, создается задел на будущее. Так, один из актуальных вопросов - жилье для молодых специалистов. В будущей пятилетке, обещает Президент, будет достигнута стопроцентная обеспеченность студентов общежитиями. Вырастут и доходы педагогов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система образования не сфера услуг, а важнейшая стратегическая отрасль. С этих слов Президент начал встречу с педагогическим активом страны, которая в эти минуты...
 
Новости дня
Новости общества
 
ЧП с рабочими в колодце в центре Минска. СК: по инструкциям, не имели права спускаться в люк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика