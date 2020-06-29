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Президент: система образования - стратегическая отрасль
29.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСистема образования не сфера услуг, а важнейшая стратегическая отрасль. С этих слов Президент начал встречу с педагогическим активом страны, которая в эти минуты проходит в Минске. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что учителя прежде всего воспитывают граждан страны и формируют интеллектуальную элиту общества. В Национальный выставочный центр "БелЭкспо" пригласили тысячу человек со всей Беларуси.
Встреча в таком формате еще раз подчеркивает особую роль преподавателей и научной элиты. 2020 год особенный - он завершает пятилетку, создается задел на будущее. Так, один из актуальных вопросов - жилье для молодых специалистов. В будущей пятилетке, обещает Президент, будет достигнута стопроцентная обеспеченность студентов общежитиями. Вырастут и доходы педагогов.
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Система образования не сфера услуг, а важнейшая стратегическая отрасль. С этих слов Президент начал встречу с педагогическим активом страны, которая в эти минуты...
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