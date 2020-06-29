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Образование - стратегическая отрасль страны





У каждого студента будет место в общежитии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с преподавательским активом страны Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился...

Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился сегодня большой разговор Президента с преподавательским активом страны.Масштабный во всех смыслах, что даже мероприятие пришлось перенести из Дворца Независимости в комплекс “Белэкспо”, потому что пригласили 1 000 человек! Образование - тема, которая так или иначе затрагивает каждую белорусскую семью. Обсуждения проходят не только в педагогической среде, аудиториях, но и дома на кухне. Тема актуальная, поэтому разговор постоянно возобновляется на высшем уровне.Живем в цифровое время: электронные дневники, контрольные, учебники. Да и стиль самого образования скорректировала пандемия. Но что по-прежнему остается реальным, так это знания. И на их источниках – преподавательском составе – по-прежнему огромная ответственность.Для белорусского образования сделано немало: обновили учебные программы, разгрузили школьников, предоставили возможность в старших классах ребятам самим выбирать профиль, ведь не всем из них понадобится в жизни математика или химия. Изменилась не только обложка, но и содержание учебников. Тем не менее критика в той или иной степени звучит от педагогов, родителей, да и студентов. Многие до сих пор скептически относятся к централизованному тестированию. Все-таки за галочками в тестах не увидеть личность. Поэтому Глава государства предложил провести общественное обсуждение относительно правил поступления в вузы, чтобы уже к следующей вступительной кампании в стране заработала новая система.Во время сегодняшнего разговора стало понятно: приятных новаций в системе образования будет немало. Известный факт: для иногородних студентов жилье - не только головная, но и финансовая боль их родителей. Президент пообещал: в течение следующих пяти лет вопрос с общежитиями будет закрыт полностью.