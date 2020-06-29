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Суд вынес приговор жителю Жодино, убившему своего напарника за 190 рублей
29.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном убийстве с особой жестокостью: в Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делиться с ним деньгами за «халтуру». Об этом
В декабре прошлого года в лесополосе на окраине Жодино
Во время обыска дома у обвиняемого нашли патроны для спортивно-охотничьего оружия, на которые у него не было разрешения.
Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении и сбыте боеприпасов, а также в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений.
По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении и сбыте боеприпасов, а также в умышленном убийстве, совершенном с особой...
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