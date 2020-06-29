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Суд вынес приговор жителю Жодино, убившему своего напарника за 190 рублей

29.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном убийстве с особой жестокостью: в Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делиться с ним деньгами за «халтуру». Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

В декабре прошлого года в лесополосе на окраине Жодино нашли тело 50-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Подозрение следствия пало на 42-летнего напарника убитого. Выяснилось, что 18 декабря он по телефону назначил будущей жертве встречу, где должен был отдать 190 рублей — долю за выполнение работ по благоустройству на одном из участков в Минском районе, которые они выполняли вместе. Затем под предлогом того, что его машина застряла в грязи, он заманил напарника на окраину города, где в ходе разгоревшейся ссоры ударил его несколько раз ножом. Потом мужчина оттащил тело в лесополосу, нанес еще несколько ударов и скрылся.

Во время обыска дома у обвиняемого нашли патроны для спортивно-охотничьего оружия, на которые у него не было разрешения.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении и сбыте боеприпасов, а также в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
 
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Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении и сбыте боеприпасов, а также в умышленном убийстве, совершенном с особой...
 
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