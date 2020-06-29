Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дожди будут сопровождать жару Летнее тепло сохранится и на этой неделе, но его будут сопровождать дожди. Такую погоду завтра определят активные фронтальные разделы из Западной Европы. В столице...

Летнее тепло сохранится и на этой неделе, но его будут сопровождать дожди. Такую погоду завтра определят активные фронтальные разделы из Западной Европы. В столице до 22 с плюсом. При этом будет ветренно - порывы могут достигать 17 метров в секунду. Прогнозируют и грозы. Такой характер погоды сохранится и в среду. А вот во второй половине недели опять вернется жара. В четверг воздух прогреется до 28 градусов.