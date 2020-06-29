Источник материала: Tut.by

В Гродно — новый начальник ГАИ. Им стал подполковник Александр Войтешко, который до этого был заместителем начальника гродненской Госавтоинспекции, сообщает «Вечерний Гродно».



Александр Войтешко. Фото: vgr.by

В ГАИ Гродно Александр Войтешко работает с 1998 года, начинал с инспектора ДПС, а в должности заместителя начальника ГАИ — с 2013 года. Ранее работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД города Гродно.

В 1995 году окончил Гродненское высшее электротехническое профессиональное училище имени Счастного, в 2002 году — академию МВД РБ. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

Александр Войтешко — уроженец Гродно, ему 44 года.

На посту начальника гродненской ГАИ он сменил полковника милиции Владимира Назарко.