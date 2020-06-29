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В Гродно - новый начальник ГАИ
29.06.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно — новый начальник ГАИ. Им стал подполковник Александр Войтешко, который до этого был заместителем начальника гродненской Госавтоинспекции,
В ГАИ Гродно Александр Войтешко работает с 1998 года, начинал с инспектора ДПС, а в должности заместителя начальника ГАИ — с 2013 года. Ранее работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД города Гродно.
В 1995 году окончил Гродненское высшее электротехническое профессиональное училище имени Счастного, в 2002 году — академию МВД РБ. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
Александр Войтешко — уроженец Гродно, ему 44 года.
На посту начальника гродненской ГАИ он сменил полковника милиции Владимира Назарко.
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На посту начальника гродненской ГАИ он сменил полковника милиции Владимира Назарко.
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