В Лиозненском районе два парня украли коня. Хотели продать, но не успели

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала двух предполагаемых конокрадов в Лиозненском районе. Одному из них 21 год, другому — 22. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Милиционеры задержали двух конокрадов, которые вырвали пробой входной двери и увели коня с фермы. 22-летний витебчанин и его 21-летний приятель из Лиозненского района ночью увели животное для того, чтобы потом его продать.

Утром пропажу коня обнаружили представители хозяйства и обратились в милицию. По их оценке, приблизительная стоимость коня равнялась почти двум тысячам рублей.

Милиция быстро нашла и коня, и подозреваемых в его «угоне». Животное вернули в хозяйство, а в отношении конокрадов возбуждено уголовное дело.