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В Лиозненском районе два парня украли коня. Хотели продать, но не успели

29.06.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала двух предполагаемых конокрадов в Лиозненском районе. Одному из них 21 год, другому — 22. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Милиционеры задержали двух конокрадов, которые вырвали пробой входной двери и увели коня с фермы. 22-летний витебчанин и его 21-летний приятель из Лиозненского района ночью увели животное для того, чтобы потом его продать.

Утром пропажу коня обнаружили представители хозяйства и обратились в милицию. По их оценке, приблизительная стоимость коня равнялась почти двум тысячам рублей.

Милиция быстро нашла и коня, и подозреваемых в его «угоне». Животное вернули в хозяйство, а в отношении конокрадов возбуждено уголовное дело.

 
 
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Милиция задержала двух предполагаемых конокрадов в Лиозненском районе. Одному из них 21 год, другому - 22.
 
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