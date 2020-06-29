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В Лиозненском районе два парня украли коня. Хотели продать, но не успели
29.06.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала двух предполагаемых конокрадов в Лиозненском районе. Одному из них 21 год, другому — 22. Об этом
Милиционеры задержали двух конокрадов, которые вырвали пробой входной двери и увели коня с фермы. 22-летний витебчанин и его 21-летний приятель из Лиозненского района ночью увели животное для того, чтобы потом его продать.
Утром пропажу коня обнаружили представители хозяйства и обратились в милицию. По их оценке, приблизительная стоимость коня равнялась почти двум тысячам рублей.
Милиция быстро нашла и коня, и подозреваемых в его «угоне». Животное вернули в хозяйство, а в отношении конокрадов возбуждено уголовное дело.
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Милиция задержала двух предполагаемых конокрадов в Лиозненском районе. Одному из них 21 год, другому - 22.
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