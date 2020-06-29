«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: в Беларуси выращивают все овощи, которым подходит наш климат

Фермерские хозяйства производят чуть более 2% сельскохозяйственной продукции в Беларуси. Они занимают те ниши, которые не востребованы крупными сельхозпроизводителями, например, получают почти 20% овощей от общего объема по стране.

Личные подсобные хозяйства обеспечивают более 80% валового сбора картофеля и 67% — овощей.





Фермерские хозяйства наряду с личными подсобными являются основными производителями козьего молока, нетрадиционных видов мяса (конина, крольчатина, баранина, индейка). Также они активно занимаются пчеловодством, значительный вклад фермеров в производство семян, выращивание рассады, оказание услуг в сфере агроэкотуризма.

В Беларуси выращивают практически все виды овощей, которым подходят климатические условия страны. Объемы их производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличились на 50% по сравнению с 2006 годом, а урожайность возросла на 81 ц/га.

О достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли, работе аграриев, ученых, перерабатывающих организаций — всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Мультимедийный проект Белта: «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: сельское хозяйство» читайте здесь .

БелТА