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В столичном зоопарке прописались более 400 видов пернатых, млекопитающих и рептилий
29.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбитатели всех континентов - в одной точке Минска. В столичном зоопарке прописались более 400 видов пернатых, млекопитающих и рептилий. К каждому нужен свой подход. Это и рацион питания, и медицинский осмотр. Десятки зоотехников и ветеринаров находят общий язык даже с самыми своенравными животными.
Один день в закулисье городских джунглей провел Илья Цветков. Рабочий день ветеринара Алексея Рябцева начинается в шесть утра. Вначале врач собирает информацию о самочувствии всех экзотических обитателей Минского зоопарка.
По словам ветврача, за дикими животными нужен особый уход. Болеют они не редко, поэтому каждый год всех обитателей зоопарка обязательно прививают и ежедневно дают витамины для поддержания иммунитета.
В восемь утра по графику - обход вольеров
Каждому животному нужно уделить время и внимательно осмотреть. Обитатели зоопарка хорошо знают своего доктора Айболита, поэтому всегда приветливы с ним. Так вот и львица Киса сразу узнает ветврача, ведь не раз попадала к нему на прием.
Многих пушистых пациентов осматривают прямо в вольерах, с более крупными животными работают через ограждение. Сбалансированный рацион животных только укрепляет здоровье. Приготовление завтрака, обеда и ужина для всех постояльцев зоопарка происходит на огромной кухне. За год звери съедают более 40 тонн сена, овощей и фруктов, почти 10 тонн рыбы и 20 мяса. А вот праздничное меню включает деликатесы - овощное рагу и даже хлебные гренки.
Для некоторых грызунов во время кормления организуют настоящий шведский стол из овощей, фруктов и семян
Каждый желающий может подойти и выбрать деликатес по вкусу. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных из всех уголков планеты. Инфраструктура зоопарка постоянно расширяется. Кроме классических вольеров с хищниками и конюшен с травоядными, работает террариум, аквариум и экзотариум. Сейчас идет обустройство новых апартаментов.
Также идет реставрация набережной. Новый дизайн приобретут мостики и смотровые площадки для наблюдения за водоплавающими птицами.
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Обитатели всех континентов - в одной точке Минска. В столичном зоопарке прописались более 400 видов пернатых, млекопитающих и рептилий. К каждому нужен свой подход....
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