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В столичном зоопарке прописались более 400 видов пернатых, млекопитающих и рептилий

29.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обитатели всех континентов - в одной точке Минска. В столичном зоопарке прописались более 400 видов пернатых, млекопитающих и рептилий. К каждому нужен свой подход. Это и рацион питания, и медицинский осмотр. Десятки зоотехников и ветеринаров находят общий язык даже с самыми своенравными животными.

Один день в закулисье городских джунглей провел Илья Цветков. Рабочий день ветеринара Алексея Рябцева  начинается в шесть утра. Вначале врач собирает информацию о самочувствии всех экзотических обитателей Минского зоопарка. 

По словам ветврача, за дикими животными нужен особый уход. Болеют они не редко, поэтому каждый год всех обитателей зоопарка обязательно прививают и ежедневно  дают  витамины для поддержания иммунитета.


В восемь утра по графику - обход вольеров


Каждому животному нужно уделить время и внимательно осмотреть. Обитатели  зоопарка хорошо знают своего доктора Айболита, поэтому всегда приветливы с ним.  Так вот и львица Киса сразу узнает ветврача, ведь не  раз попадала к нему на прием.    

Многих пушистых пациентов осматривают прямо в вольерах, с более крупными животными работают через ограждение. Сбалансированный рацион животных только укрепляет здоровье. Приготовление завтрака, обеда и ужина  для всех постояльцев зоопарка происходит на огромной кухне. За год звери съедают более 40 тонн сена, овощей и фруктов, почти 10 тонн рыбы и 20 мяса. А вот праздничное меню включает  деликатесы - овощное рагу и даже хлебные гренки. 


Для некоторых грызунов во время кормления организуют настоящий шведский стол из овощей, фруктов и семян


Каждый желающий может подойти и выбрать деликатес по вкусу. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных из всех уголков планеты. Инфраструктура зоопарка постоянно расширяется. Кроме классических вольеров с хищниками и конюшен с травоядными, работает террариум, аквариум и экзотариум. Сейчас идет обустройство новых апартаментов. 

Также идет реставрация набережной. Новый дизайн приобретут мостики и смотровые площадки для наблюдения за водоплавающими птицами. 

 
Теги: Минск
 
 
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Обитатели всех континентов - в одной точке Минска. В столичном зоопарке прописались более 400 видов пернатых, млекопитающих и рептилий. К каждому нужен свой подход....
 
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