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Безопасность превыше всего

29.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшие субботу и воскресенье сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями других заинтересованных служб провели профилактические мероприятия на территории лесов, в местах отдыха граждан, местах купания (в том числе и запрещённых для купания). В ходе рейдов особое внимание уделялось обеспечению безопасных условий жизнедеятельности многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Безопасность превыше всего

Так, рейдовая группа, которую возглавлял начальник РОЧС А. Н. Балтрук, побывала на Сорочинском, Гилянском, Черейском, Лукомльском озёрах, водоёме у д. Болюто, на местах купания на так называемом карьере. Маршрут группы также пролегал по территории лесного массива Кащинского лесничества, садоводческого товарищества «Чайка» в Новолукомле.
Андрей Николаевич, председатель районной организации ОСВОДа С. А. Семенидо провели с отдыхающими беседы на тему безопасности жизнедеятельности, о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности и ответственности за их нарушение, выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни, пожнивных остатков, раздали печатный материал профилактического характера.

 
 
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В минувшие субботу и воскресенье сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями других заинтересованных служб провели...
 
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