ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Платье мильфлер. Принт, который переселился с гобеленов на одежду

29.06.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Антиобраз

Романтичное платье с мелким цветочным рисунком мильфлер всегда актуально летом. С джинсовой курткой и кроссовками оно вполне себе дружит. Но такой образ давно ушел в массы и уже поднадоел. А с цветочным платьем в этом сезоне можно и нужно экспериментировать.

Что в тренде?

Мелкие цветочки - одна из популярных разновидностей флористического принта. Мильфлер  с  французского "тысяча цветов".  Этот рисунок сначала использовался для декора стен. Но постепенно принт переселился с гобеленов на одежду. А в 60-х стал частью дресс-кода хиппи.

Возможно, поэтому долгое время принт считался довольно легкомысленным и применялся чаще для нижнего белья и детского гардероба. Но сейчас мильфлер заслуженно находится в трендах.

Трендовый образ № 1

А этим повседневным образом уже можно удивить. Джинсовку сменила кожаная косуха, и модная история стала гораздо интереснее. Но есть небольшой секрет: это цветовое сочетание. Сумка и крутка у нас не банально черные, а интересного глубокого зеленого цвета. Природный принт, природный цвет, природные фактуры – полная гармония.

Трендовый образ № 2

Очаровательный летний образ в стиле новая женственность. К платью подбираем шляпу с лентами - принт в принт. Излишнюю наивность приглушаем спокойным летним плащом. И расставляем акценты: маленькая сумочка и босоножки на каблуке цвета фуксии. Кстати, он очень созвучен цветочной теме. Образ получился легкий и стильный.

Модные выводы

Платье в мелкие цветы, джинсовая куртка и кроссовки - привычный и ничем не примечательный комплект. Простовато. А если деним заменить косухой бутылочного оттенка и добавить кожаную сумочку в тон, получится свежий актуальный образ. 

Если платье с рисунком мильфлер дополнить шляпкой с похожим принтом, бежевым летним тренчем и акцентными деталями цвета фуксии, получится запоминающийся романтичный лук. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз Романтичное платье с мелким цветочным рисунком мильфлер всегда актуально летом. С джинсовой курткой и кроссовками оно вполне себе дружит. Но такой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Безопасность превыше всего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика