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Платье мильфлер. Принт, который переселился с гобеленов на одежду
29.06.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
АнтиобразРомантичное платье с мелким цветочным рисунком мильфлер всегда актуально летом. С джинсовой курткой и кроссовками оно вполне себе дружит. Но такой образ давно ушел в массы и уже поднадоел. А с цветочным платьем в этом сезоне можно и нужно экспериментировать.
Что в тренде?Мелкие цветочки - одна из популярных разновидностей флористического принта. Мильфлер с французского "тысяча цветов". Этот рисунок сначала использовался для декора стен. Но постепенно принт переселился с гобеленов на одежду. А в 60-х стал частью дресс-кода хиппи.
Возможно, поэтому долгое время принт считался довольно легкомысленным и применялся чаще для нижнего белья и детского гардероба. Но сейчас мильфлер заслуженно находится в трендах.
Трендовый образ № 1А этим повседневным образом уже можно удивить. Джинсовку сменила кожаная косуха, и модная история стала гораздо интереснее. Но есть небольшой секрет: это цветовое сочетание. Сумка и крутка у нас не банально черные, а интересного глубокого зеленого цвета. Природный принт, природный цвет, природные фактуры – полная гармония.
Трендовый образ № 2Очаровательный летний образ в стиле новая женственность. К платью подбираем шляпу с лентами - принт в принт. Излишнюю наивность приглушаем спокойным летним плащом. И расставляем акценты: маленькая сумочка и босоножки на каблуке цвета фуксии. Кстати, он очень созвучен цветочной теме. Образ получился легкий и стильный.
Модные выводыПлатье в мелкие цветы, джинсовая куртка и кроссовки - привычный и ничем не примечательный комплект. Простовато. А если деним заменить косухой бутылочного оттенка и добавить кожаную сумочку в тон, получится свежий актуальный образ.
Если платье с рисунком мильфлер дополнить шляпкой с похожим принтом, бежевым летним тренчем и акцентными деталями цвета фуксии, получится запоминающийся романтичный лук.
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Антиобраз Романтичное платье с мелким цветочным рисунком мильфлер всегда актуально летом. С джинсовой курткой и кроссовками оно вполне себе дружит. Но такой...
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