Нотариусы Брестчины бесплатно проконсультируют граждан 2 июля

Источник материала: Полесская правда





2 июля нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщила специалист по работе со СМИ и связям с общественностью Брестской областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич.

– В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, – сказала Ольга Пашкевич.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by .

Для нотариального сообщества Брестской области проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.