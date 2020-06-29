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Нотариусы Брестчины бесплатно проконсультируют граждан 2 июля
29.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
2 июля нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщила специалист по работе со СМИ и связям с общественностью Брестской областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты
Для нотариального сообщества Брестской области проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
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