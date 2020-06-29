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Белорусские военные получили медицинскую гуманитарную помощь из Китая
29.06.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГруз передало минобороны Поднебесной при участии посольства КНР в нашей стране. Данная помощь является адресной и направлена для нужд Вооруженных сил с целью профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом COVID-19.
Медицинский груз будет направлен на нужды белорусской армииВоенные медики получат инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки и перчатки, а также одноразовые защитные костюмы, бахилы и другие средства индивидуальной защиты.
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Груз передало минобороны Поднебесной при участии посольства КНР в нашей стране. Данная помощь является адресной и направлена для нужд Вооруженных сил с целью...
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