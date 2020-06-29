«Жить с ограничениями мне надоело» Телеведущий Антон Мартыненко уходит с СТВ - из-за постов в соцсетях

Источник материала: Tut.by

С 1 июля телеведущий Антон Мартыненко уходит с телеканала СТВ — после того как выразил «свое искреннее восхищение теми, кто не боится», а также написал короткий пост о магазине symbal.by. По словам Антона, на следующий день у него состоялся разговор с руководством СТВ. «Мне сообщили, что теперь моя работа в кадре будет сведена к минимуму. Меня не увольняют, но переводят в редакторский отдел». Телеведущий отказался от этого предложения и написал заявление по собственному желанию. С 1 июля он больше не сотрудник СТВ.



Фото со страницы Антона Мартыненко в Facebook

На телеканале СТВ Антон Мартыненко проработал около 11 лет. Последние четыре года он вел белорусский КВН, а также будил по утрам зрителей в передаче «Утро. Студия хорошего настроения». В конце 2019 года программа сменила название и переехала на канал «РТР-Беларусь».

За последние десять дней Антон Мартыненко оставил в своих соцсетях несколько постов. Первый — 20 июня, после того как был задержан Виктор Бабарико и в разных городах Беларуси прошли «цепи солидарности».

— Я не Лев Николаевич Толстой, но я тоже не могу молчать. Да и никто не может. Публично или про себя, но все думают примерно одно и то же. Я хочу высказать свое искреннее восхищение теми, кто не боится. Я хочу сказать слова поддержки тем, кто несмотря на страх, делает то, что подсказывает сердце. Сердце, в отличие от разума, всегда право, — довольно абстрактно написал Антон 20 июня. — Беларусы — лучшие, ведь в наших сердцах живет любовь.

24 июня Антон Мартыненко выразил поддержку магазину symbal.by, который принял решение о закрытии из-за проверок.

— Эту вышиванку я купил в тогда еще открытом магазине symbalby . Купил в те времена, когда за это еще не били и не паковали в автозаки. Кстати, в рюкзаке лежит еще одна вышиванка — ее я подарил Конору Макгрегору, человеку, который дерется только на ринге и дерется только с теми, кто равен ему по силе.

Спустя пять дней, 29 июня, Антон Мартыненко поделился со своими друзьями и подписчиками грустной новостью: его сотрудничество с телеканалом СТВ закончено.

— На телеканале очень переживают, что мой уход неправильно поймут, поэтому хочу всех успокоить. После двух предыдущих постов в соцсетях со мной крайне вежливо и исключительно доброжелательно поговорили о том, что теперь моя работа как телеведущего в кадре сведена к минимуму. Меня не увольняют, а переводят в редакторский отдел (все в рамках закона, разумеется). Я еще более вежливо, чем мне это было предложено, отказался и написал заявление по собственному желанию. Благодарю всех на телеканале, кто переживает по поводу моего ухода.

В беседе с TUT.BY Антон Мартыненко подчеркивает: расставание с телеканалом проходило спокойно и корректно.

Разговор с исполняющим обязанности генерального директора состоялся на следующий день после первого поста, рассказывает Антон. По словам телеведущего, ему в устной форме предложили написать заявление по собственному желанию. Он отказался это делать. Спустя время ему сообщили, что с эфира его не снимают, но количество показов уменьшают — с десяти до трех.

— Остальное время я должен был сидеть в офисе и заниматься редакторской работой. С юридической точки зрения все правильно. Пару месяцев назад я подписал новый контракт на пять лет, в котором указано — «работа ведущего / редакторская работа». Все в рамках закона, это не увольнение и не принуждение к увольнение. Как мне сказали, оптимизация эфирного времени.

Антон говорит, он осознавал, что пост в его личных соцсетях станет своеобразным заявлением об уходе.

— Когда я писал пост, я знал, что моя работа на ТВ заканчивается. Я давно в телевидении и понимаю, что руководство это расценивает как удар в спину. Думаю, в том или ином виде они считают, что я их предал. Когда в беседе с друзьями я сказал, что мне за этот пост прилетит увольнение с телевидения, они удивились: «Ты же ничего такого не сказал, ты никого не осуждаешь, ни к чему не призываешь — просто выражаешь поддержку людям, которые не боятся». Я это сделал исключительно для себя, чтобы мне самому было не стыдно смотреться в зеркало и в глаза людям, для которых важно мое мнение.

Антон говорит, что вариант с переходом на редакторскую работу он не рассматривал.

— Работа на телевидении в том или ином виде накладывает много ограничений. Продолжать жить с этими ограничениями мне надоело. Поэтому какой смысл переходить в другой отдел.

— Многие ваши коллеги продолжают держать свое мнение при себе. Почему вы решили высказаться?

— До последних двух недель я тоже молчал. Так что в моих постах я большого геройства не вижу. Я человек, воспитанный на белорусской классической литературе. И абсолютно согласен с Василем Быковым и его повестью «Сотнікаў» в том, что никто не имеет права требовать от другого быть героем. Я это сделал исключительно из-за себя. Когда начались эти аресты, я несколько дней ходил раздавленным. Я смог собрать себя только после того, как высказал свое мнение. Я уважительно отношусь к большинству людей, с которыми эти годы работали со мной вместе на телевидении. Многие в частных беседах выражают поддержку. Но лично я не мог молчать, мне было сложно. То, что последовало далее, — это реакция на то, что я сделал осознанно.