По факту поступления некачественной воды в водопровод Минска возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства поступления некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

24 июня жильцы двух районов Минска стали массово обращаться в коммунальные и экстренные службы с сообщениями об ухудшении качества питьевой воды в квартирах.

По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.

Сейчас допрашиваются работники предприятия, изымается техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза по изъятым образцам.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц. Для установления обстоятельств произошедшего создана следственная группа. Расследование находится на личном контроле начальника УСК по Минску.