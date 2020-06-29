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З6 лет назад в белорусской столице проехал первый подземный поезд

29.06.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От первой сваи до третьей ветки метро. Сегодня у нас есть повод пролистать историю минской подземки. З6 лет назад в белорусской столице проехал первый подземный поезд  между станциями "Институт культуры" и  "Московская". С чего все начиналось? О тех, кто строил и посвятил свою жизнь минскому метрополитену,  расскажет Сергей Козлович.

Минскому метрополитену 36 лет

Первый день, первый поезд - и проезд для пассажиров был бесплатный. Было очень много народу, и все так торжественно к этому дню пришли!

На  шесть месяцев раньше срока - в 1984 - метростроевцем не терпелось сдать новый вид транспорта к 40-й годовщине освобождения столицы. Начинали со станции "Парк Челюскинцев". За 7 лет до запуска было сделано это легендарное фото закладки минской подземки. 

Приблизительно  в этой  части станции в землю вогнали первую сваю минской подземки. Всего на время стройки платформы таких устанавливали около полутысячи. Когда стройка стен завершалась, металлические сваи доставали и везли на другую станцию. И так около пяти раз. 

Призвание - работать под землей

Сегодня этой станцией заведует Светлана Дягилева. Она с первого дня работает в Минском метрополитене. Чтобы стать дежурной по станции, полгода училась в Барановичах и еще месяц проходила стажировку в Харькове. 

Светлана Дягилева, начальник станций "Академия наук" и "Парк Челюскинцев" Минского метрополитена: "Я пришла совсем еще молодой девчонкой, и кроме как метро другой работы не знала. Поэтому прижилась. Действительно, большая часть отдается метро, по земле ходить - это выходные дни и отпуск. Все складывается так, как оно есть!"

Развитие Минского метрополитена

За 36 лет не только сложилось, но и преумножилось. Если в первый год работы метро ежедневно под землей проезжали в среднем 217 тысяч человек, то эта статистика в прошлом году увеличилась в четыре раза. Сегодня синяя и красная ветки насквозь пронизывают город. И до открытия третьей – зеленой - осталось совсем ничего. Мы заглянули за высокий забор на “Площади Ленина”. Здесь будет пересадочный узел. Сегодня уже настраивают эскалатор. К слову, это один из самых сложных участков стройки. 

Сергей Парфенов, мастер открытых горных работ тоннельного отряда № 1 Минскметростроя: "Под действующей линией метро проводились работы. В окно только ночью. У нас было 3-4 часа в сутки, когда мы должны были выполнить определенный фронт работ, после чего запускалось движение поездов. И наша работа заключалась в том, чтобы не сорвать работу действующего метрополитена".

Зеленая ветка минского метро в высокой степени готовности

Строители сворачиваются, осталось навести порядок у входа. Дальше дело за наладчиками умных систем. Зеленую ветку оборудовали автоматическими дверями на перроне. И это только то, что на виду у пассажиров. Тем временем уже в начале июля щит "Алеся" продолжит путь в сторону будущей “Аэродромной” станции, чтобы сделать Минск еще удобнее для передвижения. А ведь за всю свою историю столичная подземка уже перевезла почти все население планеты. 

 
Теги: Минск
 
 
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От первой сваи до третьей ветки метро. Сегодня у нас есть повод пролистать историю минской подземки. З6 лет назад в белорусской столице проехал первый подземный...
 
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