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Пилотный проект "Смотри и проходи" тестируют в минской подземке
29.06.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTХорошие новости для пассажиров минской подземки. Теперь они смогут расплачиваться за проезд с помощью системы распознавания лиц. Пилотный проект "Смотри и проходи" сейчас тестирует Беларусбанк. Чтобы воспользоваться таким нововведением, пассажиру нужно зарегистрироваться в мобильном приложении. Для оплаты проезда таким способом не обязательно быть клиентом Беларусбанка, владельцы карт других банков также смогут привязать их в приложении. Примечательно, что система распознает человека при плохом освещении и даже если лицо перекрыто очками или защитной маской.
Дмитрий Грищенков, исполнительный директор ОАО "АСБ Беларусбанк": "В данном случае не надо лезть в карман, не надо брать проездной билет, достаточно просто подойти, взглянуть на биометрический сканер и в течение двух секунд пройти. При этом отмечу, что сразу приходит СМС на телефон, что с вас списалась сумма за проезд, и все это произошло в одну секунду".
Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома: "Сфер применения достаточно много, но самое важное - это общественный транспорт. Мы понимаем, что в первую очередь это будет востребовано людьми там, и будет удобно людям там. Ну а дальше, я думаю, что бизнес, частные предприятия, государственные предприятия поймут и увидят преимущества, и сами будут работать в частном порядке с Беларусбанком".
Сегодня в тестовом режиме технология работает на станции метро "Площадь Ленина", тестируют ее сотрудники банка и метрополитена. Планируется, что минчане и гости столицы получат возможность воспользоваться новой технологией на двух станциях - "Площадь Ленина" и одной из станций новой третьей линии метро. Отметим, процесс будет занимать менее двух секунд. Такое ноу-хау ускорит оплату проезда в метро и сделает его более удобным.
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Хорошие новости для пассажиров минской подземки. Теперь они смогут расплачиваться за проезд с помощью системы распознавания лиц. Пилотный проект "Смотри и...
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