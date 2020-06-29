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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пилотный проект "Смотри и проходи" тестируют в минской подземке Хорошие новости для пассажиров минской подземки. Теперь они смогут расплачиваться за проезд с помощью системы распознавания лиц. Пилотный проект "Смотри и...

Хорошие новости для пассажиров минской подземки. Теперь они смогут расплачиваться за проезд с помощью системы распознавания лиц. Пилотный проект "Смотри и проходи" сейчас тестирует Беларусбанк. Чтобы воспользоваться таким нововведением, пассажиру нужно зарегистрироваться в мобильном приложении. Для оплаты проезда таким способом не обязательно быть клиентом Беларусбанка, владельцы карт других банков также смогут привязать их в приложении. Примечательно, что система распознает человека при плохом освещении и даже если лицо перекрыто очками или защитной маской.Сегодня в тестовом режиме технология работает на станции метро "Площадь Ленина", тестируют ее сотрудники банка и метрополитена. Планируется, что минчане и гости столицы получат возможность воспользоваться новой технологией на двух станциях - "Площадь Ленина" и одной из станций новой третьей линии метро. Отметим, процесс будет занимать менее двух секунд. Такое ноу-хау ускорит оплату проезда в метро и сделает его более удобным.