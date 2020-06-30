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Крем-суп из шпината с семгой
30.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Интересный факт: за зеленый цвет шпината отвечает хлорофилл. При тепловой обработке растения этот компонент превращается в особенное активное вещество феофитин, который принимает участие в процессе кроветворения. Благодаря этому постоянное употребление шпината поможет избежать такого заболевания как анемия.
Присыпаем овощи мукой, перемешиваем. Вливаем пол-литра сливок, доводим до кипения и тушим 5 минут на слабом огне. Добавляем мускатный орех, соль и перец по вкусу. Взбиваем массу в блендере. Разливаем по тарелкам и в каждую добавляем пару тонких ломтиков красной рыбы.
Вкусное, полезное и сытное блюдо готово. Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 300 граммов шпината, 3 зубчика чеснока, 1 луковицу, 20 граммов муки, пол-литра сливок жирностью 20 %, 50 граммов слабосоленой семги, мускатный орех. Из...
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