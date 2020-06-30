Источник материала: БT

300 граммов шпината,

3 зубчика чеснока,

1 луковицу,

20 граммов муки,

пол-литра сливок жирностью 20 %,

50 граммов слабосоленой семги,

мускатный орех.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крем-суп из шпината с семгой Возьмем: 300 граммов шпината, 3 зубчика чеснока, 1 луковицу, 20 граммов муки, пол-литра сливок жирностью 20 %, 50 граммов слабосоленой семги, мускатный орех. Из...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим Крем-суп из шпината и семги. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Туда же выдавливаем чеснок и доводим смесь до готовности. Добавляем шпинат, готовим постоянно помешивая.Присыпаем овощи мукой, перемешиваем. Вливаем пол-литра сливок, доводим до кипения и тушим 5 минут на слабом огне. Добавляем мускатный орех, соль и перец по вкусу. Взбиваем массу в блендере. Разливаем по тарелкам и в каждую добавляем пару тонких ломтиков красной рыбы.Вкусное, полезное и сытное блюдо готово. Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.