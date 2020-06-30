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Александр Лукашенко встретился с преподавательским активом страны
30.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился
Образование - стратегическая отрасль страны
Живем в цифровое время: электронные дневники, контрольные, учебники. Да и стиль самого образования скорректировала пандемия. Но что остается реальным, так это знания. И на их источниках - преподавательском составе - по-прежнему огромная ответственность.
У каждого студента будет место в общежитии
Известный факт: для иногородних студентов жилье - не только головная, но и финансовая боль их родителей. Президент всегда лично курирует обеспеченность учащейся молодежи жильем - пообещал: в течение следующих пяти лет вопрос с общежитиями будет закрыт полностью.
Зарплаты профессорско-преподавательского состава вырастутА зарплаты профессорско-преподавательского состава вырастут до 150 процентов от средней по стране. Что еще волнует и чем сегодня живет педагогическая среда, мы спросили у самих участников этой встречи. Для белорусского образования сделано немало: обновили учебные программы, разгрузили школьников, изменилась не только обложка, но и содержание учебников. Тем не менее критика в той или иной степени звучит от педагогов, родителей, да и студентов. Многие до сих пор скептически относятся к централизованному тестированию.
Новая система поступления в вузы
Все-таки за галочками в тестах не увидеть личность. Поэтому Глава государства предложил провести общественное обсуждение относительно правил поступления в вузы, чтобы уже к следующей вступительной кампании в стране заработала новая система.
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Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился...
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