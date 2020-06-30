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Александр Лукашенко встретился с преподавательским активом страны

30.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился большой разговор Президента с преподавательским активом страны. А пригласили тысячу человек. Образование - тема, которая так или иначе затрагивает каждую белорусскую семью, поэтому разговор постоянно возобновляется на высшем уровне.


Образование - стратегическая отрасль страны


Живем в цифровое время: электронные дневники, контрольные, учебники. Да и стиль самого образования скорректировала пандемия. Но что остается реальным, так это знания. И на их источниках  - преподавательском составе - по-прежнему огромная ответственность.


У каждого студента будет место в общежитии


Известный факт: для иногородних студентов  жилье - не только головная, но и финансовая боль их родителей. Президент всегда лично курирует обеспеченность учащейся молодежи жильем - пообещал: в течение следующих пяти лет вопрос с общежитиями будет закрыт полностью.


Зарплаты профессорско-преподавательского состава вырастут 

А зарплаты профессорско-преподавательского состава вырастут до 150 процентов от средней по стране. Что еще волнует и чем сегодня живет педагогическая среда, мы спросили у самих участников этой встречи. Для белорусского образования сделано немало: обновили учебные программы, разгрузили школьников, изменилась не только обложка, но и содержание учебников. Тем не менее критика в той или иной степени звучит от педагогов, родителей, да и студентов. Многие до сих пор скептически относятся к централизованному тестированию.


Новая система поступления в вузы


Все-таки за галочками в тестах не увидеть личность. Поэтому Глава государства предложил провести общественное обсуждение относительно правил поступления в вузы, чтобы уже к следующей вступительной кампании в стране заработала новая система.

 
 
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Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился...
 
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