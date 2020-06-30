Большинству белорусов нельзя в Литву. А тех, кому можно, обязали уйти на карантин

Источник материала: Tut.by

С понедельника, 29 июня, двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, приехавших из 50 стран, включая и Беларусь. По данным Минздрава Литвы, такое решение принято потому, что в этих странах растет уровень заболевания COVID-19, пишет DELFI .



Фото: Reuters

До сих пор самоизоляция только рекомендовалась. Кроме того, остается в силе запрет на приезд иностранцев из этих стран, за исключением тех, кто получил специальные разрешения литовских ведомств.

— Ранее изоляция только рекомендовалась, но с 29 июня они должны в обязательном порядке провести 14 дней в изоляции. Собирали данные о приезжих из этих стран. Порядок ужесточили после того, как в некоторых странах мира ситуация ухудшилась, — указало министерство.

Среди других стран в красном списке — Россия, Албания, Швейцария, Израиль и другие.

Напомним, с 17 июня, в Литве перестал действовать режим карантина. После его отмены в Литву разрешили въезжать не только тем белорусам, которые постоянно проживают в стране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и тем, у кого есть рабочая виза.

Для большинства белорусов въезд в Литву запрещен. Наша страна входит в список государств, где за последние 14 дней фиксируется более 25 случаев заболевания на 100 000 жителей. В Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 15−25 случаев на 100 000 жителей. В Беларуси за последние две недели этот показатель равен 75 случаям на 100 000 жителей.