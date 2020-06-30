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Большинству белорусов нельзя в Литву. А тех, кому можно, обязали уйти на карантин
30.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С понедельника, 29 июня, двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, приехавших из 50 стран, включая и Беларусь. По данным Минздрава Литвы, такое решение принято потому, что в этих странах растет уровень заболевания COVID-19, пишет
До сих пор самоизоляция только рекомендовалась. Кроме того, остается в силе запрет на приезд иностранцев из этих стран, за исключением тех, кто получил специальные разрешения литовских ведомств.
— Ранее изоляция только рекомендовалась, но с 29 июня они должны в обязательном порядке провести 14 дней в изоляции. Собирали данные о приезжих из этих стран. Порядок ужесточили после того, как в некоторых странах мира ситуация ухудшилась, — указало министерство.
Среди других стран в красном списке — Россия, Албания, Швейцария, Израиль и другие.
Напомним, с 17 июня, в Литве перестал действовать режим карантина. После его отмены в Литву
Для большинства белорусов въезд в Литву запрещен. Наша страна входит в список государств, где за последние 14 дней фиксируется более 25 случаев заболевания на 100 000 жителей. В Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 15−25 случаев на 100 000 жителей. В Беларуси за последние две недели этот показатель равен 75 случаям на 100 000 жителей.
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С понедельника, 29 июня, двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, приехавших из 50 стран, включая и Беларусь. По данным Минздрава Литвы, такое решение...
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