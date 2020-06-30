Мэр Витебска - о том, как город изменится к «Славянскому базару» и «Дажынкам»

Источник материала: Tut.by

В интервью «Витебским вестям» председатель горисполкома Вадим Зарянкин рассказал о том, как Витебск готовится к «Славянскому базару» и «Дажынкам».



Фото: Сергей Серебро

К «Славянскому базару» завершат реконструкцию площади Свободы. Заменят бордюрный камень и выполнят работы по обрамлению цветочниц на проспекте Фрунзе и улице Ленина.

К «Дажынкам» обновят сквер на улице Кирова — там появятся архитектурная подсветка и скульптурная композиция.

— Эта улица и Привокзальная площадь являются визитной карточкой города. Уже получено положительное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Витебской области» на проектно-сметную документацию по этому объекту, а к работам планируется приступить сразу после «Славянского базара», — отметил Вадим Зарянкин.

Сейчас завершается строительство пешеходных дорожек и благоустройство в парке Тысячелетия, а также на территории между Московским проспектом и улицей Славянской.

В разных частях города появятся новые малые архитектурные формы. Например, «Сова» возле витебского филиала Международного университета «МИТСО», «Бегемот» возле ТЦ «Гиппо», скамейка «Фонарь с зонтом» на улице Космонавтов, 12, а также дизайнерская уличная скамья около универмага.

В планах городских властей — окраска цоколей жилых домов на проспектах Строителей, Московском, Черняховского, Белобородова, улицах Жесткова, Коммунистической, Суворова, Замковой, Кирова, Урицкого, Космонавтов, Чкалова. Будут установлены ограждения из нержавеющей и оцинкованной стали на 19 участках на проспектах Строителей и Московском, улицах Космонавтов, Кирова, Смоленской.

По словам мэра, с начала года в областном центре посадили более 6 тысяч деревьев, почти 290 тысяч цветов.

Власти города уделяют внимание и периферийным районам.

— Ведутся работы по текущему ремонту усовершенствованных покрытий и грейдированию улиц и дорог в секторе индивидуальной жилой застройки, асфальтированию улиц, в частности, 1-й, 2-й и 3-й Сенненских, 1-го и 2-го переулков Сенненских и др. Проводятся замена и ремонт светильников наружного освещения, — сказал градоначальник.

В Витебске планируют развивать парковые зоны и места массового отдыха.

— Предстоит вывести на новый уровень сервисную инфраструктуру в парке Мазурино, для чего будем активно привлекать малый бизнес. В перспективе также должны преобразиться зоны отдыха в районе станции Лучеса, Юрьевой горки и ряда других территорий, — пообещал Вадим Зарянкин.