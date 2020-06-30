«Женщины подчеркивают, а мужчины скрывают». Пластический хирург - о своей работе

Источник материала: Tut.by

Изначально пластическую хирургию использовали не из-за желания усовершенствовать свою красоту, а для устранения дефектов тела, которые вызывали физические страдания у человека и отторжение у окружающих. Заведующий хирургическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ», пластический хирург Иван Пласконный рассказал, когда женщины впервые стали обращаться к врачам, чтобы сделать себя чуточку красивее, отчего мужчины замалчивают свой поход к пластическому хирургу и почему ему хотелось бы, чтобы такие врачи были при каждом онкодиспансере.





«В каждой стране свои тренды красоты»

— Чем отличается пластический хирург от классического?

— Давайте начнем с того, что такое пластическая хирургия. Пластика — это возвращение формы либо функции каких-то органов и систем. Самые большие потоки пациентов у таких врачей были в период войн, ведь любые вооруженные конфликты не обходятся без повреждения тел и конечностей, ранений в область лица. Также к пластическому хирургу обращаются, когда необходимо исправить недостатки, связанные с аномалиями развития лица, конечностей, туловища (расщелиной верхней губы, например). В принципе, многие операции имеют элементы пластической хирургии, будь то устранение грыжи, исправление перегородки носа для улучшения дыхания, гинекологические операции по восстановлению мышц тазового дна или проходимости маточных труб. Поэтому пластический хирург может работать в таких направлениях, как урология, гинекология, хирургия. Лучшие пластические хирурги приходят в профессию из микрохирургии.

— Но для большинства пластическая хирургия в первую очередь ассоциируется с желанием стать красивее. Когда стало развиваться это направление в его современном понимании?

— Пластическая хирургия в широком смысле существует очень давно. Операции по удалению избытка кожи верхнего века проводил еще средневековый персидский врач Авиценна. На протяжении всей истории человечества к хирургу шли, чтобы в том числе устранить эстетические дефекты, ухудшающие качество жизни.





Некоторые методики не меняются столетиями. Например, еще до нашей эры в Индии умели формировать нос. В ту эпоху ворам в наказание его часто отрезали. Возникал обезображивающий дефект. Чтобы его устранить, впоследствии применялся следующий метод: формировался лоскут кожи со лба пациента по трафарету, выполненному из листа дерева. Врач, обработав края дефекта носа, переворачивал лоскут со лба и прикладывал к указанной зоне. С помощью пропитанных маслами турунд (небольших узких тампонов или жгутов, — прим. TUT.BY) формировал носовые ходы. Такой метод в определенных моментах использовался и на современном этапе развития пластической хирургии.

Об эстетических операциях для человека без очевидных изъянов стали задумываться в начале 50-х годов прошлого столетия. Глобальные войны остались позади, благосостояние росло, и у людей появилась возможность сконцентрироваться на собственной красоте. К тому же начали активнее развиваться профессии, доход от которых был напрямую связан с внешним видом. Актеры, модели, телеведущие должны были идеально выглядеть в кадре. Спрос порождал предложение.

В Беларуси отдельные операции по коррекции фигуры и лица проводились и в советское время, но официальной школы пластической хирургии в те времена не существовало. И даже в 2000-х годах, когда я учился в медицинском институте, пластическая хирургия представляла собой нечто кулуарное, о чем не говорили во всеуслышание. Долгое время считалось, что данные операции не являются жизненно необходимыми лечебными процедурами. В студенчестве я не мог и мечтать о том, чтобы после получения диплома стать пластическим хирургом.





Первой внедрять обучение по данному направлению начала кафедра Белорусской медицинской академии последипломного образования. С 2015 года в Минске появились курсы по пластической хирургии и клиническая ординатура. И хоть в отечественной номенклатуре должностей до сих пор нет должности пластического хирурга, сегодня в каждом областном центре можно найти такого специалиста. Сейчас работают около трех десятков человек, умеющих хорошо оперировать, и на них держится вся фундаментальная пластическая хирургия Беларуси.

— Правда ли, что сегодня пластическая хирургия — это тренд?

— Я работал год в Москве, общаюсь с белорусами, проживающими в других странах. Давно сделал для себя вывод, что в каждой стране свои тренды красоты. В Бразилии модно увеличивать ягодицы, а вот в Беларуси такого повального интереса не наблюдается. В Японии нередко прибегают к возможности физраствором увеличивать бюст для декольте на время фотосессии или светского раута. В ряде арабских стран операция на носу считается показателем благосостояния семьи. Поэтому некоторые даже носят муляжи послеоперационных фиксаторов для спинки носа, чтобы выглядеть так, будто только что выполнено дорогостоящее вмешательство. В Америке в порядке вещей подарить дочери на совершеннолетие операцию по увеличению груди. За океаном высокий уровень доверия врачу, раскованность в манипуляциях с внешностью.





У белорусов на первом месте блефаропластика (операция по устранению возрастных изменений век). Следующие по популярности – операции по увеличению груди и коррекции носа. В топе также липосакция (удаление жировых отложений хирургическим путем) и фэтграфтинг (коррекция лица и контуров тела при помощи перемещения жировой ткани в ту зону тела, где ее не хватает).

«Американки делают операцию так, чтобы было заметно»

— Отличаются ли желания белорусских пациенток от запросов тех же американок?

— Американки, если решаются на операцию, то делают ее так, чтобы сразу было заметно. В Беларуси самый популярный имплант для груди – 270−320 мл, дающий увеличение молочной железы на полтора-два размера. В Штатах объем стандартного импланта начинается от 350−450 мл. То же с контурной пластикой. Наши девушки не любят вычурности, к хирургу идут, чтобы чуть-чуть улучшить контуры лица, выглядеть свежее. Заокеанские сверстницы просят сделать изменения, заметные издалека, чтобы выделиться из толпы и подчеркнуть свой характер.

— А как относятся к пластике разные поколения?

— Я вижу, что 40-45-летние достаточно консервативны, поэтому реже решаются на коррекцию внешности, несмотря на то, что финансово могут себе это позволить. Они долго взвешивают все за и против, присматриваются, изучают. А вот новое поколение относится к пластическим операциям проще. Для молодежи контурная пластика, увеличение губ или формирование скул являются обыденностью.

— Часто ли на приёме у пластического хирурга можно увидеть мужчину?

— Интерес к пластической хирургии у мужчин растет. Подход к делу разный: женщина при помощи пластической операции улучшает себя, стремясь к кардинальным изменениям. Она гордится тем, что сделала, а мужчина скрывает это. Мужчины выбирают операции, после которых нет явных следов проведенных манипуляций. Допустим, мешки под глазами убирают с внутренней стороны века, чтобы на самом веке не оставались послеоперационные рубцы.





— И какие процедуры востребованы сильным полом?

— Часто это липосакция. Такие пациенты уверяют, что в спортивный зал ходят, но желаемых результатов достичь не получается. Кто-то без пластического хирурга не может справиться с увеличением груди на фоне изменений веса. При некоторых гормональных заболеваниях мужчина стесняется ходить в футболке, ведь его грудь уже похожа на женскую. Небольшое увеличение можно убрать через незаметные разрезы, но иногда приходится делать полноценную операцию с подтяжкой кожи груди. В этом случае остаются рубцы, но тело все-таки приобретает стандартные мужские пропорции.

Если раньше люди чаще всего корректировали черты лица, то в последнее время намечается тенденция к пластическим операциям в интимных местах. Первыми стали обращаться девушки с необходимостью изменения малых половых губ, капюшона клитора, коррекции объема больших половых губ и послеродовых или послеоперационных деформаций.

Мужчины, как правило, обращаются с вопросами по изменению формы или избыточности кожи мошонки, недостаточного объема или длины полового члена. Например, из-за избыточного отложения жира в области лобка происходит вторичное укорочение полового члена. Пластический хирург проводит липосакцию данной зоны и подтяжку кожи. Таким образом, он улучшает человеку половую жизнь.





Пластический хирург может предложить вариант протезирования полового члена, чтобы восстановить функцию эрекции. Бывают пациенты с монорхизмом — врожденным или приобретенным отсутствием одного яичка. В этом случае имплантируется силиконовый протез. Он, понятно, гормональную функцию не выполняет, но с его помощью мошонка обретает ожидаемый вид.

«Поврежденную кожу сложно сделать снова красивой»

— Приходят ли к пластическим хирургам с просьбой «переделать» уже имеющуюся коррекцию?

— В нашей стране большая проблема в не очень высокой образованности потребителя. Порой девушки доверяют свое лицо тем, кто на дому готов проводить манипуляции с инъекциями. О «происхождении» препаратов в этом случае тоже часто никто не спрашивает. Образование специалиста, способы оказания помощи в ситуации «что-то пошло не так», гарантийные моменты – всё это подменяется убеждением «все будет хорошо, я имею большой опыт». После таких домашних услуг девушки нередко ищут помощи у дипломированных хирургов из авторитетных клиник, но не все ошибки можно исправить.

— Если человек захотел корректировать внешность, какие нюансы следует учитывать?

— В каждом отдельном случае пациенту необходимо обсуждать вопросы в кабинете у врача. Из общих правил следует помнить, что многие пластические операции не стоит делать летом или перед отъездом на морской курорт. Если манипуляция будет на открытых участках тела, то в первое время нужно избегать открытого солнца. Если после той же блефаропластики вы не можете не выходить на залитую солнцем улицу, нужно прятать зону вокруг глаз под солнечными очками, мазать рубцы солнцезащитным кремом с высоким уровнем защиты. Инсоляция может привести к гиперпигментации (на коже появятся пятна темно-коричневого цвета) и некрасивому заживлению.

Некоторые процедуры требуют ношения компрессионного белья в реабилитационный период. Тогда тоже противопоказан перегрев, ведь он будет затягивать время восстановления. Если человеку предстоит объемная липосакция, то мы обязательно спрашиваем, есть ли у него дома кондиционер. В противном случае предлагаем перенести операцию на менее жаркое время года.





— Какое направление пластической хирургии наиболее перспективно?

— В каждой области хирургии есть место для пластических операций. Сегодня в распоряжении врачей лазерные технологии, развивается эндоскопическая хирургия, когда мы можем проводить операции через физиологические отверстия в теле человека или через точечные проколы. Все это позволяет сократить срок реабилитации и уменьшить риск осложнений. Как видим, направлений для дальнейшего развития пластической хирургии много. Например, послеожоговые операции: рубцы — все еще краеугольный камень эстетики, ведь поврежденную ожогом кожу сложно сделать красивой.

Мне хочется, чтобы в белорусских медучреждениях на поток были поставлены реконструктивные операции на груди после оперативного лечения онкопатологий. Когда женщине с раком молочной железы удаляют грудь, она комплексует, стесняется раздеться, долго свыкается со своим внешним видом. Особенно тяжело это дается пациенткам фертильного возраста.





Такие операции уже достаточно хорошо отработаны в Германии, Америке, точечно их проводят и в Беларуси. Хирург формирует грудь из ткани с подкожно-жировой клетчаткой, взятой с живота пациентки. Сосок можно сформировать из кусочка ткани малых половых губ либо сделать 3D-татуировку. Понятно, что функцию молочной железы не восстановить, но женщина сможет выйти в купальнике на пляж, пройтись в футболке, не поддевая бюстгальтер с протезом в одной из чашечек, который вынуждены носить те, кто прошел через мастэктомию.

Эти операция очень сложные, пластическому хирургу необходимы знания по микрохирургии. Было бы целесообразным появление отделения пластической хирургии при каждом онкодиспансере. Хочется, чтобы подход к лечению онкопроблем содержал обязательный эстетический компонент.