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В Беларуси отмечают День экономиста

30.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впервые праздник был утвержден указом Президента двадцать лет назад. Сейчас в этой сфере трудятся тысячи белорусов: работники банковского сектора, сотрудники финансовых отделов предприятий, преподаватели учебных заведений, профилем которых является экономическая деятельность. С каждым годом престиж профессии в стране растет. Сегодня ее можно освоить в более чем 20 вузах и ссузах страны. Самые востребованные специальности: антикризисный управляющий, аудитор, инженер-экономист и менеджер внешнеэкономической деятельности.

 
 
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Впервые праздник был утвержден указом Президента двадцать лет назад. Сейчас в этой сфере трудятся тысячи белорусов: работники банковского сектора, сотрудники...
 
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