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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси отмечают День экономиста Впервые праздник был утвержден указом Президента двадцать лет назад. Сейчас в этой сфере трудятся тысячи белорусов: работники банковского сектора, сотрудники...

Впервые праздник был утвержден указом Президента двадцать лет назад. Сейчас в этой сфере трудятся тысячи белорусов: работники банковского сектора, сотрудники финансовых отделов предприятий, преподаватели учебных заведений, профилем которых является экономическая деятельность. С каждым годом престиж профессии в стране растет. Сегодня ее можно освоить в более чем 20 вузах и ссузах страны. Самые востребованные специальности: антикризисный управляющий, аудитор, инженер-экономист и менеджер внешнеэкономической деятельности.