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"Мельница моды - 2020" назовет новые имена фешен-индустрии

30.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мельница моды - 2020" закружит дизайнеров, фотографов, моделей и стилистов в гала-шоу. Сегодня в Минске пройдет финал республиканского фестиваля-конкурса. На подиуме встретятся 45 коллекций от полусотни белорусских авторов. За звание лучшего в модной индустрии сразятся не только дизайнеры: отдельные номинации предусмотрены для фотографов, моделей и стилистов. В этом году 29-й форум пройдет без зрителей, но в онлайн-формате. Выбирать законодателей трендов будут как белорусское жюри, так и международные эксперты. 


Шоу продлится три часа 


Фешен-шоу продлится три часа. Имена лучших назовут в восьми конкурсных номинациях. Помимо призовых мест у проекта есть такие бонусы, как стажировки на предприятиях и создание совместных коллекций с флагманами белорусской легкой промышленности.

 
Теги: Минск
 
 
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"Мельница моды - 2020" закружит дизайнеров, фотографов, моделей и стилистов в гала-шоу. Сегодня в Минске пройдет финал республиканского фестиваля-конкурса. На подиуме...
 
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