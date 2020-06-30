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На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз
30.06.2020 09:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на сегодня из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дорогах. Днем - до плюс 25.
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В Беларуси на сегодня из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Водителям и...
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