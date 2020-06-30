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30.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧем живут педагоги, пока классы пустуют и дети на каникулах? Какой секрет для гармоничного развития личности нашли в 10-й столичной гимназии? И причем тут яблоко? Смотрите
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Чем живут педагоги, пока классы пустуют и дети на каникулах? Какой секрет для гармоничного развития личности нашли в 10-й столичной гимназии? И причем тут яблоко?...
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