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Александр Мрочек: Утрата стабильности неизбежно влечет за собой материальные убытки во всех сферах
30.06.2020 10:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМнение о происходящем высказал главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, академик НАН Беларуси Александр Мрочек. "Наша главная задача как врачей - сохранять здоровье людей. Когда государство работает устойчиво, надежно, получая постоянный доход от всех ветвей промышленности, то и медицина, а значит, и здоровье наших граждан находится на хорошем уровне. Утрата же стабильности не только неизбежно влечет за собой материальные убытки во всех сферах, но, к сожалению, и воздействует на настроение людей. Волнение, стрессы всегда пагубно влияют на хронические заболевания системы кровообращения и даже приводят к росту рака", - сказал Александр.
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Мнение о происходящем высказал главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, академик НАН Беларуси Александр Мрочек. "Наша главная задача как врачей -...
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