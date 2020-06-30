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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились самокаты серии Comfort Пополнение Минского шеринг-парка. В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились новые модели самокатов серии Comfort. Экотранспорт оснащен...

Пополнение Минского шеринг-парка. В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились новые модели самокатов серии Comfort. Экотранспорт оснащен более крепким корпусом и широкой базой, а также независимой подвеской. Благодаря этому самокаты будут мягче проходить неровности на асфальтной плитке. Такой вариант подойдет и для поездок по пересеченной местности. Всего новых электросамокатов в столицу завезли более 400. Вскоре обновится и приложение - для нового вида транспорта на виртуальной карте появятся отдельные иконки.