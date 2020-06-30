ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились самокаты серии Comfort

30.06.2020 09:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пополнение Минского шеринг-парка. В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились новые модели самокатов серии Comfort. Экотранспорт оснащен более крепким корпусом и широкой базой, а также независимой подвеской. Благодаря этому самокаты будут мягче проходить неровности на асфальтной плитке. Такой вариант подойдет и для поездок по пересеченной местности. Всего новых электросамокатов в столицу завезли более 400. Вскоре обновится и приложение - для нового вида транспорта на виртуальной карте появятся отдельные иконки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пополнение Минского шеринг-парка. В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились новые модели самокатов серии Comfort. Экотранспорт оснащен...
 
Новости дня
Новости общества
 
Электромобили "Джили" начнут продавать в Беларуси в следующем году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика