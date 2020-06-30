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Будущее БелАЭС: перспективы экономические, экологические, практические
30.06.2020 11:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНасколько альтернативные источники энергии эффективны и почему энергетика сегодня крутится вокруг мирного атома? Будущее нашей БелАЭС, перспективы экономические, экологические и практические. Какое место отведено подобной технологии в мире, и что нам даст белорусский атом? Обо всем детально и по порядку в "Понятной политике".
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Насколько альтернативные источники энергии эффективны и почему энергетика сегодня крутится вокруг мирного атома? Будущее нашей БелАЭС, перспективы...
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