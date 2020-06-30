Как будет работать метро в День независимости

Источник материала: Tut.by

В День независимости метро будет работать дольше обычного в связи праздничными мероприятиями. Об этом сообщает твиттер Минского метрополитена.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В связи с мероприятиями 3 июля 2020 года метро будет работать с 5.30 до 1.30. Станции закроются на вход — с 1.00, а «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» — в 1.10.

3 июля с 10.00 до 1.00 поезда будут ходить с интервалами 6 минут.