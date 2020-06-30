Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иностранцы без регистрации смогут находиться в Беларуси 10 суток Иностранцы, прибывающие в Беларусь на срок менее 10 суток, освобождаются от обязательной регистрации. Отметим, сейчас без регистрации гостям нашей страны можно...

Иностранцы, прибывающие в Беларусь на срок менее 10 суток, освобождаются от обязательной регистрации. Отметим, сейчас без регистрации гостям нашей страны можно находиться в ней не более 5 суток (кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, которые заключили межправительственные соглашения с Беларусью). При этом гостиницы, санатории, здравницы, субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Беларусь иностранцев в течение всего срока их заселения (даже если он превышает 10 суток). Они станут напрямую информировать отделы внутренних дел о своих постояльцах преимущественно с помощью портала электронных услуг.