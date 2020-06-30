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Иностранцы без регистрации смогут находиться в Беларуси 10 суток

30.06.2020 10:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Иностранцы, прибывающие в Беларусь на срок менее 10 суток, освобождаются от обязательной регистрации. Отметим, сейчас без регистрации гостям нашей страны можно находиться в ней не более 5 суток (кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, которые заключили межправительственные соглашения с Беларусью). При этом гостиницы, санатории, здравницы, субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Беларусь иностранцев в течение всего срока их заселения (даже если он превышает 10 суток). Они станут напрямую информировать отделы внутренних дел о своих постояльцах преимущественно с помощью портала электронных услуг. 
 
 
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Иностранцы, прибывающие в Беларусь на срок менее 10 суток, освобождаются от обязательной регистрации. Отметим, сейчас без регистрации гостям нашей страны можно...
 
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