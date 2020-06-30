ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я не ничтожный, я обреченный». История бездомного художника Валерия

30.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Валерию Викторовичу за 70 лет, почти 25 лет он бездомный. Ночует на вокзале или на улице, а картины оставляет в камере хранения. Работы свои Валерий продает, но не все и не всем. Художник все еще надеется сделать большую выставку, которая впоследствии поможет приобрести ему жилье. Местные чиновники предлагали устроить мужчину в дом-интернат, но тот отказался: «Я буду здесь как птица в клетке». Валерий не хочет тратить время на рутину, а пытается успеть создать то, что действительно будет важно, даже через много лет. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

Самый лучший способ помочь Валерию — купить его картины. Связаться с Валерием можно через Дмитрия (https://vk.com/zmicier_zavadski). На Валерия Викторовича оформлен счет в Сбербанке (для жителей России) и БПС-Сбербанке (для Беларуси).

БПС-Сбербанк: договор № 884392 Ляшкевич Валерий Викторович. Региональная дирекция № 300 ОАО «БПС-Сбербанка», г. Гомель, Крестьянская 29а, код банка 369. Деньги можно переводить только в отделениях БПС-Сбербанка.

Счёт в Сбербанке № 42307 810 9 5523 4 822 070 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис номер 9055/01811. Адрес офиса 191 040, Санкт Петербург, Лиговский пр., д 26−38, литера А, БИК — 044030653, к/с 30 101 810 500 000 002 048 Ляшкевич Валерий Викторович.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
Новости дня
Новости общества
 
Иностранцы без регистрации смогут находиться в Беларуси 10 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика