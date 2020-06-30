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«Я не ничтожный, я обреченный». История бездомного художника Валерия
30.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерию Викторовичу за 70 лет, почти 25 лет он бездомный. Ночует на вокзале или на улице, а картины оставляет в камере хранения. Работы свои Валерий продает, но не все и не всем. Художник все еще надеется сделать большую выставку, которая впоследствии поможет приобрести ему жилье. Местные чиновники предлагали устроить мужчину в дом-интернат, но тот отказался: «Я буду здесь как птица в клетке». Валерий не хочет тратить время на рутину, а пытается успеть создать то, что действительно будет важно, даже через много лет. TUT.BY продолжает проект
Самый лучший способ помочь Валерию — купить его картины. Связаться с Валерием можно через Дмитрия (
БПС-Сбербанк: договор № 884392 Ляшкевич Валерий Викторович. Региональная дирекция № 300 ОАО «БПС-Сбербанка», г. Гомель, Крестьянская 29а, код банка 369. Деньги можно переводить только в отделениях БПС-Сбербанка.
Счёт в Сбербанке № 42307 810 9 5523 4 822 070 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис номер 9055/01811. Адрес офиса 191 040, Санкт Петербург, Лиговский пр., д 26−38, литера А, БИК — 044030653, к/с 30 101 810 500 000 002 048 Ляшкевич Валерий Викторович.
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