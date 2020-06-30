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Супербыструю зарядку для электромобилей начнут выпускать в Витебске

30.06.2020 11:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мощностью 150 киловатт-час. Сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца, а уже осенью этого года на заводе "Витязь" начнутся приемочные испытания. Новые устройства будут почти в три раза мощнее тех, которые сейчас изготавливает предприятие. Они позволят полностью зарядить электромобиль с аккумулятором в 40 киловатт за 10-15 минут.

 
 
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Мощностью 150 киловатт-час. Сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца, а уже осенью этого года на заводе "Витязь" начнутся...
 
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