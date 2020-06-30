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Курсы валют на 30 июня. Рубль ослаб к доллару и евро
30.06.2020 11:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКурсы валют. Рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Итак, доллар сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро 2 рубля 70 копеек. 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.
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Курсы валют. Рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Итак, доллар сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро 2 рубля 70 копеек. 3 рубля 43 копейки стоят 100...
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