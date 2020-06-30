В Барановичах мужчина перечислил мошеннице предоплату за несуществующего щенка

Источник материала: Tut.by

В Барановичах в милицию обратился 40-летний мужчина: он заявил, что отдал деньги за щенка — и больше не видел ни тех, ни другого. Подробности рассказали в УВД.



Щенок. Фото носит иллюстративный характер. pixabay.com

Мужчина решил купить собаку через объявление в интернете. Позвонив по указанному номеру, попросил прислать фотографии. Дальше перешли в мессенджер: продавец сообщила, что полную сумму необходимо перевести на ее банковскую карточку, а щенка новому хозяину передадут через водителя маршрутки. После того, как покупатель отправил половину стоимости (200 рублей), девушка исчезла, а щенок так и не приехал.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к мошенническим действиям причастна ранее судимая 26-летняя витеблянка, у которой этот «бизнес» был поставлен на поток.

Если вы решили приобрести товар в интернете, не стоит заранее переводить деньги, советуют в милиции. Можно воспользоваться другими, более безопасными способами: например, оплатить покупку, отправленную наложенным платежом, на почте при получении. За завладение имуществом путем обмана предусматривается наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на сроком до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. Повторно совершенное такое преступное деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.