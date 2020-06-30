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В Барановичах мужчина перечислил мошеннице предоплату за несуществующего щенка
30.06.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах в милицию обратился 40-летний мужчина: он заявил, что отдал деньги за щенка — и больше не видел ни тех, ни другого. Подробности
Мужчина решил купить собаку через объявление в интернете. Позвонив по указанному номеру, попросил прислать фотографии. Дальше перешли в мессенджер: продавец сообщила, что полную сумму необходимо перевести на ее банковскую карточку, а щенка новому хозяину передадут через водителя маршрутки. После того, как покупатель отправил половину стоимости (200 рублей), девушка исчезла, а щенок так и не приехал.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к мошенническим действиям причастна ранее судимая 26-летняя витеблянка, у которой этот «бизнес» был поставлен на поток.
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Оказалось, что у 26-летней витеблянки этот «бизнес» поставлен на поток.
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