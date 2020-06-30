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Акция "Метр добра". Центру помощи диким животным срочно требуется помощь
30.06.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕдинственному центру помощи диким животным в Беларуси срочно требуется помощь. Центру не хватает места там, где он находится сейчас, а на покупку нового не хватает средств.
Малышке-косуле, которую дома выхаживает Ирина, не более 2 недель от роду. Сейчас с ней уже все в порядке. Осталось немного подрасти, еще чуть-чуть окрепнуть, потом немного одичать и ее со спокойной душой, говорит Ирина, можно будет выпустить на волю.
Ирина Трояновская, основательница Центра помощи диким животным: "Привезли ее, когда ей было 2-3 суток максимум от рождения. Очень ослабленную, потому что она пролежала под забором частного сектора больше суток. Эта косуля, если бы мы ее не взяли, она была бы обречена на смерть, потому что обычные люди с ней бы не справились, а мама ее не вернулась. Сейчас она вырастет, окрепнет и точно вернется в природу".
Похожая история и у птенца совы, которая тоже пока временно живет у Ирины в ее минской квартире. Остальные дикие животные и птицы, а их на данный момент порядка 50, живут в приюте под Дзержинском, который Ирина организовала 5 лет назад. Сегодня "Сирин" - это единственный официальный центр помощи диким животным в Беларуси. Он помогает раненым и больным диким животным вернуться в привычную среду обитания. А тех, кто не сможет выжить на воле, оставляет у себя и продолжает кормить и заботиться о них.
Ирина Трояновская, основательница Центра помощи диким животным: "Этих енотовидных собак нашли люди, начали выкармливать, как обычных собак. Они были малюсенькие, и похожи на собак, когда они стали подрастать, люди поняли, что и не собаки вовсе. Это дикие животные, никто не знает, кем он вырастет. Он сейчас ластится, а когда у него начнется гон - он начнет рычать, кусаться. С собаками уличными он дружить не будет - пахнет не как собака".
Дикому животному место в дикой природе. В "Сирине" спасают животных не для развлечения, не для того, чтобы потом любоваться ими в клетках, а для того, чтобы выпустить.
Ирина Трояновская, основательница Центра помощи диким животным: "У них перспектива на выпуск, но для того, чтобы их выпустить, нужен огромный вольер-разлеточник, в котором они не будут видеть людей, но на два вольера-разлеточника у нас уже очередь".
Но есть и те, кто навсегда останется в вольере - из-за травмы или по еще какой-нибудь причине уже не сможет жить в естественной для себя среде обитания. Тем, кто остается в "Сирине" на ПМЖ, придумывают клички. Это символично: давая животному кличку, ты его словно одомашниваешь и, как следствие, сильнее к нему привязываешься.
Тем, кто готовится к выпуску, человеческая привязанность ни к чему. Им нужна квалифицированная медицинская помощь, кормежка и временный приют. За время работы в центре побывало более 1000 различных птиц и зверей: от ежиков до орлов! Но сейчас "Сирин" находится на грани закрытия по одной очень банальной причине - центру мало места там, где он находится сейчас, а на покупку нового не хватает средств.
Ирина Трояновская, основательница Центра помощи диким животным: "Очень тесно, развиваться здесь уже негде. Нужна новая территория, поэтому у нас на сайте открылся сбор "Метр добра". И каждый желающий может купить для нас метр. Один метр стоит 10 рублей. - Всего? - да. И эти 10 рублей идут с расчетом на переезд, и на забор".
А между тем, в 35 км от Минска есть место с речкой, небольшим прудиком, красивейшими лугами и лесом, там стоит большое здание… Когда попадаешь туда, воображение невольно дорисовывает в прудике лебедей, в речке - уточек, в лесу - оленей, а в здании - стационар, клинику, зимовье, виварий и еще разные нужности. У центра есть совсем немного времени, чтобы собрать необходимую сумму и выкупить свой уголок, но без поддержки они не справятся. Подумайте, всего 10 рублей за метр добра!
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Единственному центру помощи диким животным в Беларуси срочно требуется помощь. Центру не хватает места там, где он находится сейчас, а на покупку нового не хватает...
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