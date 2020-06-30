В Лидском районе около полигона построят мусороперерабатывающий завод

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе около деревни Хоружевцы в 2025 году планируют запустить в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод, который сможет за год перерабатывать около 100 тыс. тонн мусора, сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В Лиде прошло заседание райсполкома, на котором присутствовал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык. Обсуждали выполнение подпрограммы «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов», которая входит в Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы.

Сейчас в Лидском районе оборудованы 376 контейнерных площадок для раздельного сбора макулатуры, пластика и стекла. А также есть сеть приемных пунктов: 28 стационарных и шесть передвижных.

На полигоне твердых бытовых отходов у деревни Хоружевцы работает линия сортировки мощностью пять тысяч тонн в год.

Решили не останавливаться — и в 2025 году запустить мусороперерабатывающий завод, который сможет за год перерабатывать около 100 тысяч тонн мусора.